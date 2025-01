Concurso PF Administrativo já possui banca definida? Confira

O novo concurso público para cargos administrativos da Polícia Federal (PF Administrativo) está previsto para acontecer em 2025 e muitos concurseiros têm dúvidas sobre qual é o caminho percorrido até a publicação do edital de abertura.

Afinal, a banca organizadora do certame já está definida? Quando será publicado o edital?

Antes de adentrar ao assunto, vale lembrar que o concurso PF Administrativo ofertará 192 vagas imediatas para quem possui os níveis médio ou superior de formação.

As vagas serão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Administrador: 6 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



A banca do concurso PF Administrativo já está definida?

A realização do concurso PF Administrativo foi autorizada em 6 de dezembro de 2024. Na ocasião, a portaria assinada pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, estabeleceu que o prazo máximo para a publicação do edital é 180 dias, ou seis meses. Dessa forma, a abertura do certame deve ocorrer até junho de 2025.

Quando um novo concurso público é autorizado, o próximo passo é a criação de uma comissão de planejamento. Os servidores que compõem a equipe ficam responsáveis por diversas atividades, como realizar o levantamento de cargos e vagas a serem ofertados (caso ainda não exista essa informação) e a contratação de uma banca organizadora.

A banca organizadora, por sua vez, elaborará o edital de abertura, com todas as regras do concurso público, conteúdos a serem cobrados nas provas, instruções para que o candidato realize as inscrições, data das provas, entre outras informações relevantes.

É importante destacar os prazos máximos estabelecidos em lei para a realização dos concursos públicos na esfera federal. Como dito anteriormente, após a autorização do certame, o edital deve ser publicado no prazo máximo de seis meses. Além disso, a aplicação das provas deve ocorrer em até dois meses (60 dias), contados a partir da publicação do edital.

Assim, se considerarmos que o edital do concurso PF Administrativo será publicado em seu prazo máximo, ou seja, em junho de 2025, as provas terão que ser realizadas até o mês de agosto.

No entanto, a criação da comissão de planejamento do concurso PF Administrativo ainda é aguardada. Isto é, a portaria que instituirá a equipe responsável pelo trâmites acima ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.

A expectativa é que a criação da comissão ocorra em breve e, logo após, uma banca organizadora seja contratada para, por fim, viabilizar a publicação do edital de abertura do certame. A previsão é que esses trâmites ocorram ainda no primeiro semestre de 2025.

Nesse contexto, vale mencionar que a Polícia Federal já solicitou ao Ministério da Justiça recursos orçamentários para a realização do certame. A concessão orçamentária é fundamental para, dentre outros fatores, realizar a contratação da banca organizadora.

O último concurso para cargos administrativos da Polícia Federal teve seu edital publicado no ano de 2013, sob organização da então banca Cespe (atual Cebraspe).

