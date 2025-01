Concurso TCE tem resultado final para Auditor divulgado; veja!

Foi divulgado o resultado final do concurso TCE AC (Tribunal de Contas do Acre) para o cargo de Auditor de Controle Externo! O certame oferta vagas para Técnico, Analista e Auditor, com salários iniciais de até R$ 12,4 mil.

A relação de candidatos aprovados foi divulgada no Diário Oficial do estado no último 31 de dezembro de 2024 e também já consta no site da banca Cebraspe, organizadora do certame.

O Cebraspe informou, ainda, que as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, somente para os cargos de Auditor de Controle Externo, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 7 de janeiro de 2025.

Vale lembrar que, para os cargos de Analista e Técnico de Controle Externo, o resultado final do concurso foi divulgado em novembro de 2024.

Panorama do concurso TCE AC

Publicado em junho de 2024, o edital do concurso TCE AC oferta 36 vagas, além de oportunidades em cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 9 vagas;

Analista de Tecnologia da Informação: 10 vagas;

Analista Ministerial: 5 vagas;

Auditor de Controle Externo: 10 vagas; e

Técnico de Controle Externo: 2 vagas.

Confira detalhes da distribuição de vagas entre as áreas de especialidade:

Os aprovados no certame receberão os seguintes salários iniciais:

Técnico de Controle Externo: R$7.472,00;

Analista (Controle Externo, TI e Ministerial): R$ 10.126,61; e

Auditor de Controle Externo: R$ 12.459,27.

É importante mencionar que os aprovados serão lotados na sede do TCEAC, situada à Avenida Ceará, nº 2.994, Bairro 7º BEC, Rio Branco/AC.

Resumo do concurso TCE AC