Convidado pessoalmente para a posse de Nicolau na ALEAC, Gladson garante: “Estarei lá”

Prestes a assumir pela terceira vez a presidência da Assembléia Legislativa do Acre, o deputado e primeiro secretário do legislativo estadual Nicolau Júnior, convidou oficialmente nesta segunda feira (27), o governador Gladson Cameli para prestigiar o evento.

Acompanhado pelo secretário executivo Cleilson Taumaturgo, e de comunicação, Edson Marangoni, Nicolau entregou em mãos, o convite para a solenidade que acontece a partir das 10H do próximo sábado, dia 1º de fevereiro.

“Importante esclarecer que o ato será em um sábado porque temos de cumprir o regimento interno da casa do povo, que prevê a posse no primeiro dia do mês de fevereiro. Aproveito aqui governador, para convidar também todos os secretários e diretores para se fazerem presentes”, disse Nicolau.

O futuro presidente do legislativo disse ainda durante o encontro, que aconteceu no Palácio Rio Branco, que a solenidade vai ser organizada com o apoio da equipe do cerimonial do estado, que se colocou à disposição.

O governador agradeceu o convite e a visita do deputado e garantiu presença, reafirmando a parceria e o respeito entre o executivo e o legislativo.

“Estarei lá. Basta vocês dizerem a hora que devo chegar. Será um momento importante para o fortalecimento do processo democrático e também para estreitar ainda mais as relações institucionais”, comentou o governador.

Nicolau Júnior vai presidir o legislativo estadual no biênio 2025/2026.