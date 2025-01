‘Crime da Motosserra’: podcast aborda assassinato que chocou a capital acreana em 1996

O episódio 162 do podcast de crimes reais brasileiro “Café com Crime” publicado recentemente, aborda um episódio que marcou o Acre no ano de 1996.

Os relatos trazem o histórico do assassinato de Baiano e seu filho de 13 anos, e aponta os passos do Esquadrão da Morte liderado pelo coronel e ex-deputado Hidelbrando Pascoal.

A produção está disponível em todas as plataformas de áudios digitais, como o Spotify. “O brutal assassinato chocou a capital acreana há 29 anos atrás. Escute todos os detalhes do caso”, destaca.

O Café Com Crime surgiu em 2018 e foi o primeiro podcast brasileiro de true crime focado em casos 100% brasileiros. Desde então, mais de 100 episódios foram lançados, chegando aos ouvidos de mais de 300 mil ouvintes.