Criminosos passam de motocicleta e executam jovem de 20 anos a tiros em Rio Branco

O jovem João Victor Souza Brito, de 20 anos, foi executado a tiros no final da tarde deste sábado (18), na Rua Mico Leão, no Conjunto Wilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João Victor estava trafegando em sua bicicleta na rua quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta. O passageiro, armado com uma pistola, efetuou vários disparos na direção do jovem, que foi atingido por pelo menos dois projéteis: um na cabeça e outro na perna. Mesmo ferido, Victor ainda conseguiu correr na tentativa de fugir, mas caiu no quintal de uma borracharia. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os paramédicos chegaram, nada puderam fazer por João Victor, que já estava morto.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

A polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).