Cristiano Araújo faria 39: relembre sucessos do cantor

O cantor Cristiano Araújo comemoraria 39 anos nesta sexta-feira (24). Conhecido como uma das referências no sertanejo universitário, ele criou hits do gênero como “Caso Indefinido”, “Maus Bocados” e “Cê Que Sabe”.

O músico e a namorada morreram em um acidente de carro na cidade de Itumbiara, em Goiás, em 2015, quando ele tinha 29 anos.

Também para celebrar a data, foi lançada uma música do artista junto com a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que faleceu em 2021. Cristiano deixou uma gravação da faixa “De Quem É A Culpa?” em estúdio que pretendia lançar, mas não foi possível — e o hit teve a interpretação assumida pela Rainha do Feminejo.

Cristiano Araújo se tornou conhecido nacionalmente em 2010, quando tinha 24 anos de idade e quando gravou um CD e um DVD com participações especiais como do cantor Jorge, da dupla com Matheus, e de Gusttavo Lima.

Desse projeto, chamado “Efeitos Tour 2011”, surgiu a canção “Efeitos”, que fez sucesso em todo o país naquele ano.

Com uma média de 20 shows por mês, o cantor lançou o álbum “Ao Vivo em Goiânia” em 2012 e o seu primeiro disco de estúdio, chamado “Continua”, em 2013. Em 2014, Cristiano Araújo lançou seu último DVD, intitulado “In The Cities”, e chegou a realizar turnês nos Estados Unidos e na Europa.

Relembre sucessos de Cristiano Araújo

“Maus Bocados”

“Caso Indefinido”

“Cê Que Sabe”

“Hoje Eu Tô Terrível”

“Mente Pra Mim”