Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Os dois são pecuaristas e estão solteiros. Trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais compartilham o que vivem no dia a dia morando no interior. Já tentaram ser cantores, mas faltava o talento pra isso.

“Minha maior alegria é quando estou com minha família. Nós dois somos muito parecidos, é um pelo outro, e nossa conexão é forte demais”, afirma João Gabriel sobre não terem pensado duas vezes ao se inscreverem em dupla para o ‘BBB 25’.

Extrovertido, João Gabriel gosta de fazer amizades. Apesar disso, diz que é o mais esquentado dos dois, principalmente quando mexem com o irmão. Também se considera humilde, fiel e bastante competitivo. Divide com João Pedro o sonho de se tornar fazendeiro e ter a própria caminhonete quatro por quatro. “A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida”, brinca João Pedro sobre João Gabriel.

João Pedro é o mais calmo da dupla. Justifica dizendo que sabe lidar com as pessoas e que, por isso, é alguém muito difícil de estressar. Seu ponto fraco é ser xingado. Nesse caso, ele assume que retruca na mesma moeda. Aprendeu com o tio a trabalhar com gado, o que até hoje é sua maior paixão. “Meu irmão é mais namorador, parte para cima de todo mundo. É conversador”, revela João Gabriel sobre João Pedro.