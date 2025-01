Daniego fecha com Galvez e é mais um reforço para o Estadual

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou a contratação do meia/atacante Daniego para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta apresenta-se ao técnico Márcio Figueiredo (Faísca) nesta segunda, 13, no CT do Imperador.

“O Daniego é mais uma contratação importante para o Estadual. O atleta conhece bem o clube e isso é importante”, avaliou Igor Oliveira.

Grupo completo

Igor Oliveira espera entregar o clube completo à comissão técnica nesta semana.

“O Alifi também chega nesta segunda e aos poucos vamos ter todos os atletas nos treinamentos. Nossa meta é lutar pela conquista do título”, afirmou o dirigente.

Estreia dia 26

O Galvez estreia no Campeonato Estadual no dia 26 deste mês contra o Plácido de Castro.