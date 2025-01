Daniel Cravinhos muda de nome após casamento e é exposto pela ex

Daniel Cravinhos se casou com a biomédica Carol Andrade, no último final de semana, e aproveitou para alterar o seu nome. Condenado pelo assassinato dos pais da ex-namorada, Suzane von Richthofen, o rapaz e a esposa oficializaram a relação no no 1º Cartório de Registro Civil de Santo André, Região Metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu? Daniel Cravinhos já havia abandonado o sobrenome famoso em seu primeiro casamento, com a biomédica Alyne Bento, em 2014. Antes, ele assinava como Daniel Bento de Paula e Silva e trocou “Bento” por “Andrade”.

Vale lembrar que, desde 2018, ele cumpre pena em regime aberto pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen.

Antes de se casar, Daniel morou com Andressa Rodrigues, com quem teve uma filha. Eles se separaram pouco depois da estudante dar à luz e o rapaz assumiu o relacionamento com Carol.

“Sou assim mesmo, intenso. Sem falar que não tenho tempo a perder”, declarou Daniel, em entrevista ao O Globo.

Após o casamento do ex-namorado, Andressa expôs a relação do rapaz com a herdeira. “Ele nunca visitou a filha, mas paga uma pensão de R$ 1 mil todos os meses”, contou, em entrevista a Ulysses Campbell.

Na sequência, ela afirmou que foi traída por Daniel enquanto ainda estava grávida. “Feita de otária. Mas a vida segue”, declarou.

Daniel Cravinhos e Carol Andrade se casaram menos de três meses após assumirem o relacionamento. A cerimônia aconteceu no último sábado (25/1). O rapaz, inclusive, se declarou à companheira.

“A Carol é uma pessoa que se encaixa de corpo e alma na minha vida. Em poucas palavras, foi onde eu entendi ter feito valer a pena todos os meus sofrimentos. Estou vivendo o melhor de tudo que passei até hoje na vida ao lado dela. Eu a amo com toda a minha força”, disse.