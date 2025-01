Daniel Pereira ganha reforços dos atletas do Sub-20 no Rio Branco

O lateral direito Ray, o zagueiro Nickson, os volantes Gu e Erick, o meia Kekel e os atacantes Vitor Hugo e Kikinha foram integrados ao elenco do Rio Branco nesta segunda, 13, no José de Melo, e iniciaram os treinamentos para a disputa do Campeonato Estadual. Os atletas disputaram a Copa São Paulo pelo Estrelão e são peças importantes na formação da equipe para tentar a conquista do título.

“Estávamos esperando a chegada dos atletas e agora o grupo ficará mais encorpado”, comentou o técnico Daniel Pereira.

Nível físico

Os jogadores do Sub-20 chegam em ritmo de competição e isso deve elevar o nível dos treinamentos no Mais Querido. O jogo de estreia no Campeonato Estadual será no dia 25 deste mês contra o São Francisco, no Florestão.

Chega hoje

O lateral direito Espanhol, campeão Estadual em 2023, chega nesta terça, 14, e é mais uma contratação para a disputa do campeonato.