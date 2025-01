Defesa Civil não descarta enchentes no Acre em fevereiro e março: “Meses complicados”

Uma vistoria no parque de exposições foi realizada, na manhã desta sexta-feira (17) por membros do governo municipal. O coronel Cláudio Falcão, titular da Defesa Civil de Rio Branco esteve presente no local, e falou sobre os preparativos para uma possível alagação em 2025.

“Não trabalhamos com o prognóstico de que tenhamos uma enchente tão forte quanto foi do ano passado, mas nós trabalhamos com a possibilidade de 16 metros no rio. Nós temos no parque essa capacidade de até 5.000 pessoas, a gente tem capacidade nesse parque. Caso extrapole esse número, já estamos preparando outras ações, como usar as escolas, por exemplo”, ressaltou.

Sobre a possibilidade de uma enchente antecipada no ano de 2025, o gestor destacou ainda que este cenário está descartado.

“Nós já temos descartada essa possibilidade de uma inundação mais cedo, mas a gente não descarta uma inundação no início de fevereiro. Estamos na segunda-quizena de janeiro. Então, pelo que tem se apresentado o transbordamento não acontece em agora janeiro, que seria antecipado. Contudo, fevereiro e março são os dois meses mais complicados, 73% das inundações, e que já tivemos ocorrências a partir do dia 7 de fevereiro”, alerta Falcão.