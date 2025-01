Desastre em Ipatinga e região (MG); veja o que se sabe sobre tragédia

Um deslizamento de terra após fortes chuvas já causaram mortes e diversos estragos na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na madrugada do último domingo (12). Até o momento, onze mortes foram confirmadas.

A chuva, que atingiu o pico de precipitação de mais de 80 milímetros em menos de uma hora, também provocou alagamentos, transbordamento de córregos e desabamentos.

Imagens obtidas pela CNN mostram o tamanho do estrago.

Veja:

Em coletiva realizada na tarde de domingo (12), o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, e integrantes da Defesa Civil Estadual, da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atualizaram os números da tragédia. Saiba mais abaixo:

Os corpos dos onze mortos já foram recuperados. Até o momento, são 10 mortes confirmadas em Ipatinga, e uma morte em Santana do Paraíso.

Sobre os desabrigados, segundo as autoridades, 150 pessoas estão fora de suas casas em Ipatinga.

Nesta segunda (12), o governador de Minas, Romeu Zema, irá até os locais atingidos para vistoriar os trabalhos de atendimento às famílias das vítimas, desabrigados e desalojados.

Ainda durante a coletiva, o coordenador da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, coronel Paulo Roberto Rezende, afirmou que todos os militares estaduais do entorno onde ocorrera a tragédia estão atuando no local e que novas equipes da Defesa e do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte também estão em deslocamento para a região.

“As Forças de Segurança do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), seguem mobilizadas no resgate e no atendimento à população”, disse um comunicado emitido à imprensa.

Diante da situação, a Defesa Civil atua com três equipes de resposta, equipe de apoio técnico, material de ajuda humanitária. Já a Polícia Militar de Minas conta com 40 militares e nove viaturas na ação, além do Corpo de Bombeiros, que atua com 27 militares e 7 viaturas.