DNIT emite nota de solidariedade após tragédia no Rio Caeté; leia na íntegra

Após o trágico acidente ocorrido no Rio Caeté, no Acre, em que Rodiney Cuesta perdeu a vida, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira (24).

A colisão entre uma embarcação e a balsa que realiza a travessia de veículos no local resultou no afogamento da vítima.

Segundo o DNIT, a balsa, que está em uso devido à interdição da ponte na região, está devidamente legalizada. A autarquia lamentou o ocorrido e destacou que aguarda os resultados da perícia para tomar as providências cabíveis, caso seja necessário.

O acidente ocorreu no início da manhã, e testemunhas relataram que Rodiney foi visto pedindo socorro antes de desaparecer nas águas. Duas pessoas tentaram salvá-lo, mas não conseguiram alcançá-lo.

O Corpo de Bombeiros conseguiu encontrar o corpo da vítima.

Confira a nota oficial na íntegra:

Nota do DNIT:

Nota de Solidariedade

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do trágico acidente ocorrido no Rio Caeté, no Acre, que resultou em uma vítima.

Neste momento doloroso, queremos expressar nossas mais sinceras condolências à família da vítima.

Esta Autarquia aguarda os resultados da perícia para tomar as devidas providências, caso seja necessário.

Informamos que a balsa está devidamente legalizada.”

Ricardo Araújo

Superintendente do DNIT/AC