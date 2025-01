Eduardo Bolsonaro critica decisão de Moraes sobre negar ida de Jair Bolsonaro à posse de Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo neste sábado (18) criticando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que, segundo ele, teria intimidado o ex-presidente Jair Bolsonaro devido ao convite para a posse do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A declaração foi feita por Eduardo nas redes sociais, onde ele chamou a decisão de um exemplo de “lawfare” – termo utilizado para descrever o uso do sistema jurídico como ferramenta de perseguição política.

“Já imaginou receber convite para posse do Presidente Trump e, devido a isso, ser intimidado por um ministro da suprema corte? Minha resposta a essa ‘lawfare’ do Alexandre de Moraes”, escreveu o deputado. A declaração reflete a insatisfação de aliados de Bolsonaro com as recentes ações do STF, que têm sido alvo de críticas constantes por parte do grupo.

A fala de Eduardo ocorre em um contexto de tensão entre Jair Bolsonaro e o Judiciário brasileiro. Moraes é relator de diversos inquéritos que envolvem o ex-presidente, incluindo investigações sobre suposta tentativa de subversão da ordem democrática e ataques às instituições. A decisão que gerou a crítica teria sido relacionada à proibição de viagens internacionais de Bolsonaro, uma das medidas cautelares impostas pelo STF.