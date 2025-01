Em reunião, RBTrans diz que pode conceder até 300 novas licenças a motociclistas de app

Após reunião da superintendência da RBTrans com um grupo de 10 motoboys, na manhã desta segunda-feira (27), na sede do órgão, a proposta de liberação de mais 300 concessões para mototaxistas, ou seja, os motoboys iriam virar mototaxistas como os que já atuam na cidade, foi bem aceita pelos que estavam presentes, mas também não é do consenso geral, visto que muito dizem que não querem ser obrigados a se tornar mototaxistas e preferem continuar na informalidade com as plataformas.

Segundo os motoboys, eles são mais de 1000, no entanto, nas manifestações que vem sendo realizadas, somente cerca de 80 a 100 motoboys participam, que fez a BRTrans estudasse e apresentasse o número de 300 novas concessões.

“Já que eles estão aguardando ai essa liminar, sendo favorável ou não, eles tem essa possibilidade de se tornarem mototaxistas, ou uber de quatro rodas ou taxistas”, esclareceu o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

O representante dos Motoboys não foi encontrado para falar sobre a reunião, e o espaço fica aberto para possível manifestação.