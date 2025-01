Em Sena Madureira, sessão solene da Câmara de vereadores já tem data marcada para acontecer

Está confirmada para a próxima segunda-feira (3), a realização da sessão solene que marcará o início dos trabalhos na Câmara Municipal de vereadores de Sena Madureira. O encontro ocorrerá às 18 horas na sala das sessões Adamor das Mercês. Na ocasião, o prefeito Gerlen Diniz (PP) deverá apresentar aos vereadores e à comunidade a mensagem governamental.

Conforme destacou Charmes Diniz (PP), presidente da Câmara, na terça-feira (4) será promovida a primeira sessão ordinária do ano 2025 com todos os expedientes, onde os vereadores poderão ocupar a Tribuna para apresentar as reivindicações e demandas.

Prefeito Gerlen tem maioria na Câmara

Ao que tudo indica, o prefeito Gerlen Diniz não terá muitos embaraços no que concerne à governabilidade. Ele conseguiu ampliar sua base de apoio e conta com 9 dos 13 vereadores: Charmes Diniz (PP), Pantico (PP), Denis Araújo (PP), Francisco Maia (PP), Obede da V5 (Republicanos), Helissandra Matos (MDB), Tom Cabeleireiro (PL), Lays Mayra (PSD) e Dr. Maycon Moreira (PSD).

Nesse time, porém, haverá algumas mudanças. Pântico vai ceder a vaga para o suplente Pelé do Jacamin (PP) e Francisco Maia será deslocado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nesse caso, Tupã Diniz (PP) assumirá sua vaga.

Outro destaque fica por conta da participação feminina na Câmara de Sena Madureira. Pela primeira vez na história, o Legislativo Municipal terá três mulheres em atuação: Ivoneide Bernardino (PL), Lays Mayra (PSD) e Helissandra Matos (MDB).

A comunidade aguarda com expectativa o início das sessões para acompanhar o desempenho de cada vereador.