Empresa vendeu 800 toneladas de carne podre submersa na enchente do RS

uatro pessoas foram presas em flagrante, esta quarta-feira (22), no desdobramento de uma operação contra uma empresa, suspeita de comprar e revender carne para consumo humano que ficou submersa nas inundações históricas de Porto Alegre. Entre os detidos está o dono da empresa.

As investigações apuraram que a empresa em questão adquiriu 800 toneladas de proteína deteriorada de um frigorífico de Porto Alegre.

Autorizada a fazer o reaproveitamento de produtos fora do prazo, alegou que a carne seria transformada em ração animal. No entanto, as autoridades viriam a descobrir que a carne foi colocada à venda para açougues e mercados de todo o país.

A carne foi “maquiada” para esconder a deterioração provocada pela lama e pela água. Numa das buscas, foi encontrada carne estragada.