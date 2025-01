Escola pública do Acre tem mais de 30 alunos com nota acima de 900 no Enem 2024

A Escola Integral Humberto Soares da Costa, localizada no bairro José Augusto, em Rio Branco, é um dos grandes destaques do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no Acre. Nada menos do que 31 alunos da instituição que realizaram a prova de Redação (32%) obtiveram notas acima de 900 pontos, outros 24% obtiveram notas que variaram entre 800 e 880 e mais 8% dos estudantes alcançaram entre 700 e 780 pontos, totalizando 63,6% estudantes com notas acima de 700.

Entre os alunos com mais de 900 pontos na prova, estão Guilherme Amaral (960), Evelyn Zambrana (960), Júlia Roque (940 ) e Anita Paula de Souza (940 ). Todos tiveram orientação do professor Luiz Carlos da Silva, de Português, que, além de trabalhar redação, também é o coordenador da área de linguagens da escola.

O professor explica que o sucesso dos alunos vem de longo prazo. Desde a 1ª série do ensino médio, o trabalho começou a ser feito. “A gente trabalha aquilo que é mais problemático, e a parceria com o programa Pré-Enem Legal também contribuiu muito para os alunos atingirem esse nível de notas”, observa.

Por todo o trabalho efetuado, Luiz Carlos se diz realizado com as notas: “A gente tem todo um planejamento e um propósito de vida e quando a gente se coloca em fazer um trabalho bem feito, o sentimento é de orgulho”.

O aluno Guilherme Amaral, que pretende estudar Direito ou Medicina na Ufac, fez 960 pontos e relata que a preparação para o Enem foi devagar e que começou fazendo duas redações por mês.

Já para Evelyn Zambrana, que quer cursar Direito, a preparação foi desafiadora e desgastante: “Mas eu corri atrás e cheguei até aqui”.

E Júlia Roque ficou surpresa e emocionada quando soube o resultado da prova. “Eu não consegui nem falar direito, só conseguia gritar, porque eu não tinha muita expectativa e também estava um pouco insegura”, conta.