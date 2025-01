Fafs confirma data da final do Campeonato Estadual Sub-21

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 4, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a final do Campeonato Estadual Sub-21 entre Quinarí/Vasco e Café com Leite/Porto Acre.

“Tínhamos programado a decisão para a segunda (30), mas o elenco do Quinarí/Vasco é o mesmo da disputa da Série B e do Sub-21. Fizemos a mudança na data e a temporada de 2024 será fechada no sábado”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

As duas equipes irão para decisão sem vantagem. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, o título será decidido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.