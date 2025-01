Faustão conclui tratamento e recebe alta após internação por infecção

O apresentador Faustão recebeu alta no início da tarde desta sexta-feira (24). O comunicador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um quadro de infecção. A informação foi confirmada pela assessoria de Fausto à Itatiaia.

“Nessa sexta, dia 24, o apresentador Fausto Silva concluiu seu tratamento para tratar uma infecção e já está em casa, recuperado e bem”, afirma a nota da equipe de Faustão. A alta hospitalar de Fausto Silva já era esperada para esta sexta-feira (24).

Saúde de Faustão

No dia 5 de agosto de 2023, Faustão foi internado com insuficiência cardíaca e acabou apresentando piora no quadro. Por isso, precisou entrar na fila de transplante de coração do SUS. O procedimento foi feito no dia 27 daquele mês, seguindo a ordem prioritária da Secretaria Nacional de Transplantes – o apresentador era o segundo da fila e só pôde fazer a cirurgia após recusa do primeiro.

No dia 26 de fevereiro de 2024, após cerca de seis meses, Faustão passou pelo transplante de rim. Ele passou pelo procedimento após agravamento de uma doença renal crônica.

Após a cirurgia, o apresentador precisou de uma embolização “para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação”. Depois, Luciana Cardoso, esposa do apresentador, avisou que a rejeição do órgão foi vencida devido a “um tratamento mais potente”.