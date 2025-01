Fernanda Torres será entrevistada por Jimmy Kimmel em um dos maiores talk shows dos EUA

Um dos momentos mais importantes na campanha de Fernanda Torres e do filme “Ainda Estou Aqui” por uma indicação ao Oscar está prestes a acontecer. Após ganhar o Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama, a brasileira será entrevistada no Jimmy Kimmel Live!, um dos mais tradicionais talk shows dos Estados Unidos.

A artista será entrevistada pelo apresentador Jimmy Kimmel em seu programa noturno, que está no ar desde janeiro de 2003, na ABC. Este, por sinal, é considerado o maior canal de TV do mundo, contando com uma audiência gigantesca em seus dias de exibição.

O programa com Fernanda Torres irá ao ar na próxima quinta-feira (9/1), às 23h35 no horário local e 01h35 no horário de Brasília. O apresentador também receberá o ator Timothée Chalamet, além da banda The Lumineers, que prometem agitar o público da atração.

O talk show não é transmitido no Brasil, mas a entrevista deverá ser disponibilizada no canal oficial do programa no YouTube algumas horas depois. Nesta terça-feira (7/1), o longa “Ainda Estou Aqui” também terá uma exibição para votantes do Oscar, mediada pelo diretor Guillermo del Toro.