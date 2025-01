Filha de Michael Jackson faz forte revelação sobre dependência química

Aos 26 anos, Paris Jackson abriu o coração e fez uma forte revelação sobre dependência química. A filha de Michael Jackson falou sobre o vício em álcool e drogas e comemorou estar sóbria e limpa há cinco anos. “Retrato do que tem sido”, disse.

“Eu sou alcoólatra e viciada em heroína. Hoje marcam cinco anos limpa e sóbria de todas as drogas e álcool. Dizer que sou grata seria um eufemismo fraco. A gratidão mal arranha a superfície”, escreveu no Instagram.

Paris completou: “Descobri que a vida continua acontecendo, independentemente de eu estar sóbria ou não, mas hoje eu posso me apresentar a ela.”

A cantora finalizou o desabafo lembrando que perdeu muitos momentos, mas que, agora, estava ciente de que os entorpecentes eram um problema e não solução:

“Aqui está um pequeno retrato do que tem sido possível graças à minha sobriedade e, meu Deus, não posso acreditar que quase perdi tudo isso. Obrigada”, concluiu.

A irmã do astro do pop, La Toya Jackson, deixou uma mensagem na publicação apoiando a sobrinha. “Estou orgulhosa de você, do seu crescimento e da sua força”, elogiou a artista.

Paris Jackson tinha 11 anos quando Michael morreu, em 2009. A causa foi um ataque cardíaco, em decorrência a overdose de um anestésico, usado para sedação em cirurgias.