Filho que defendia a mãe de agressões morre no PS de Rio Branco após ser ferido com tiro no peito

José Pereira Júnior, de 27 anos, foi ferido com um tiro no peito e morreu ao dar entrada no pronto-socorro na tarde desta quinta-feira (2). O crime aconteceu no bairro Laranjal, no município de Xapuri, interior do Acre. O acusado, um adolescente de 17 anos e irmão da vítima, foi apreendido logo após o assassinato.

Segundo informações da polícia, José era trabalhador, vivia com a esposa e tinha residência própria. Já o acusado, de 17 anos, era usuário de entorpecentes e morava com a mãe dos dois em outra casa.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente nutria raiva de José porque, no passado, foi apreendido após a vítima impedir que ele agredisse a própria mãe.

Na manhã desta quinta-feira, José tentou novamente evitar que o adolescente continuasse agredindo a mãe. O jovem, que já tinha a intenção de matar o irmão, esperou a situação se acalmar. Em posse de uma escopeta, foi até a casa de José, localizada no mesmo bairro, invadiu a residência e disparou um tiro no peito do irmão, que caiu agonizando na porta do imóvel. Após a ação, o adolescente fugiu.

Familiares de José ajudaram a vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para prestar os primeiros socorros. José, em estado gravíssimo, foi encaminhado ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri.

O paciente chegou a ser regulado para transporte aeromédico, mas não havia helicóptero disponível. Com muita dificuldade, a equipe médica conseguiu levá-lo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele morreu minutos depois de dar entrada no centro cirúrgico.

A Polícia Militar foi ao local do crime, coletou informações e conseguiu apreender rapidamente o adolescente, acusado de agredir a própria mãe e de matar o irmão.

O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde o caso está sendo investigado.