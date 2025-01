Os cabos elétricos furtados durante a madrugada de sexta-feira (31), entre as ruas Marechal Deodoro e Rui Barbosa causaram transtornos durante esta manhã.

O rompimento do material causou um curto-circuito, o que levou a um princípio de incêndio, sendo necessária a interdição do trânsito no local afetado.

O incidente afetou o funcionamento de diversos setores públicos, como a Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), o Espaço Kaxinauwá (SEPI) e o Museu da Borracha (FEM), que ficaram sem acesso à internet.

Os serviços públicos devem ser restabelecidos até as 13h. Além disso, agentes recomendam que os condutores reorganizem suas rotas. A previsão inicial é que o restabelecimento total dos serviços aconteça até às 13h. Avenida Amadeo Barbosa e a Avenida Ceará.

CONFIRA: