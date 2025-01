Garro, do Corinthians, é detido após atropelar e matar motociclista

Um dos destaques na arrancada do Corinthians em 2024, o meia Rodrigo Garro se envolveu em um acidente fatal na Argentina, durante a madrugada deste sábado (4/1). Segundo informações da imprensa local, Garro teria atropelado e matado um motociclista na província de La Pampa. Ainda de acordo com informações, o jogador está detido até que o grau de culpa seja determinado.

De acordo com Francisco Cuenca, promotor responsável pelo caso, a vítima seria Nicolás Chiaraviglio, 30 anos. Ele conduzia uma moto quando se chocou com a caminhonete que Garro dirigia. O diário Olé informa que o jogador teria batido de frente com a vítima, que faleceu na hora.

O jornal ainda aponta que a colisão teria sido frontal entre o veículo de Garro e Nicolás. Nem o jogador, nem o passageiro que estava no carro sofreram ferimentos.

Cuenca afirmou que Garro permanecerá sob custódia das autoridades até que haja uma conclusão do que aconteceu de fato. O caso é analisado de forma provisória como “homicídio culposo”. Ele também declarou que foi detectado uma quantidade de álcool no organismo do jogador após o incidente,