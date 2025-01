Gazin alcança mais de R$ 10 bilhões em faturamento em 2024; veja na coluna Acontecimentos

Grupo Gazin supera marca dos R$ 10 bilhões de faturamento em 2024 e cresce 16,36%

Com uma trajetória de crescimento e inovação, o Grupo Gazin alcançou resultados históricos em 2024, superando a marca de R$ 10 bilhões em faturamento, um crescimento de 16,36% em relação ao ano passado. Durante o evento de apresentação do balanço anual e do plano estratégico para 2025, realizado de forma presencial na matriz e transmitido online via YouTube e pela TV Gazin (canal 150 da parabólica), nesta sexta-feira (24/01), foram destacados os avanços que contribuíram para os números expressivos.

Segundo Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin, o sucesso é reflexo de inovação e comprometimento: “O ano de 2024 foi desafiador, mas superamos obstáculos com coragem e criatividade, sempre comprometidos em entregar o melhor. Os resultados refletem o esforço coletivo, fortalecendo nossa marca e consolidando nossa presença no mercado”.

PALHOÇA

Final de semana movimentado no Restaurante A Palhoça em Brasileia. A casa uma das mais visitadas do alto Acre é referencia em servir bem. Segue um pequeno registro de quem passou no Palhoça esse final de semana,

FÉRIAS

O chefe do núcleo de contabilidade da EMATER-ACRE, Saimo Sales em companhia da esposa a contadora Marina Lima e as herdeiras Eduarda, Luiza e Fernanda Lima, em merecida férias em tour por Santa Catarina, curtiram as mais belas Praias de BC, Floripa, com direita a uma esticadinha ate o município de Penha para visitar Beto Carreiro Word e finalizando com o belíssimo cenário de Gramado e Canelas-RS.

NIVER DA DOUTORA

Felicidades a querida amiga Ana Paula Saboia que completa mais uma volta em seu calendário lunar e comemorou aniversario no último dia 24 discretamente entre familiares e amigos seletos, Parabéns doutora linda.

VIAGEM

A bela dentista Yara Lima pousa em um dos belos cenários de Buenos Aires, roteiro escolhido para compra, passeios e gastronomia.