Globo vai transmitir premiação do Oscar 2025

A TV Globo vai voltar a transmitir a festa do Oscar na sua programação. Um claro efeito do sucesso do filme “Ainda Estou Aqui” e do momento da atriz Fernanda Torres, que conquistou recentemente o Globo de Ouro.

A 97ª cerimônia de premiação do Oscar 2025 será no dia 2 de março, domingo de Carnaval, a partir das 21h no horário de Brasília.

A entrega dos Academy Awards ocorrerá no Dolby Theatre, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

Em outros anos, a Globo havia deixado de mostrar o evento para priorizar os desfiles de Carnaval. Agora, porém, com o “efeito Fernanda Torres”, a emissora decidiu se mobilizar para exibir a festa.