Governo anuncia concurso da Polícia Federal com 2 mil vagas

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (29/1), um concurso público para cobrir 2 mil vagas na Polícia Federal (PF). Segundo o anúncio oficial, serão contratados 1 mil profissionais neste ano e mais 1 mil no ano que vem.

O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto, após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o concurso vai englobar vagas para os cargos de delegado, perito, escrivã, agente e papislocopista. Ou seja, o certame terá vagas para todos os cargos presentes no quadro da corporação.

Lewandowski destacou a importância do concurso no “combate ao crime organizado, à segurança das nossas fronteiras e ao combate ao crime ambiental”.

