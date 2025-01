Governo quer acelerar nova Carteira de Identidade Nacional e prevê 130 milhões até 2026

— Quando falamos em transformação digital, o primeiro elemento é a identificação. E esse projeto tem um ponto de olhar para as pessoas, tanto para melhorar a qualidade dos seus direitos, do serviço público que lhe é entregue, como também de oferecer um ambiente de negócios mais seguro — diz Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital.

Mas a chegada definitiva da CIN aos sistemas gov.br merece atenção, dizem especialistas. Responsável por centralizar a digitalização dos serviços a partir da pandemia, a plataforma do governo passou a ter um valor ainda maior. Por isso, é preciso um trabalho de orientação da população sobre riscos cibernéticos para que a plataforma seja usada com segurança, alerta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky na América Latina.

No Brasil, o nivelamento das contas em ouro, prata e bronze, que cresce conforme o usuário fornece mais meios para averiguar sua identidade, assim como a adoção do mecanismo de dupla identificação, têm atuado na melhoria da segurança do portal. O próximo passo está em construção, com a promessa de entrada na plataforma dos bancos que operam no país.

Parceria com bancos para autenticar clientes

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou que vem discutindo com a Secretaria de Governo Digital a celebração de um acordo de cooperação técnica. Por meio dele, as instituições financeiras vão encaminhar à base de dados da CIN informações que já têm em seu cadastro.

Por outro lado, o sistema mostrará as similaridades encontradas, o que permitirá utilizar os dados da CIN para autenticação de clientes e aumentar a segurança nos processos de cadastro e início de relacionamento com os bancos.

A previsão é de que as APIs, interfaces de programação que permitirão esta cooperação, entrem em produção de maio, com a estimativa de 40 milhões de Carteiras de Identidade Nacional já emitidas.

Emissões por estados

Enquanto o Piauí lidera o ranking de emissões da CIN por proporção da população, com mais de 27% com o novo documento, São Paulo não figura entre os cinco primeiros. O estado mais rico e populoso do país também perde em números totais de emissões, sendo superado por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

— São Paulo tem uma situação particular. Além de ser um dos cinco estados que ainda permitem o modelo híbrido (com a continuidade do modelo antigo), a distribuição para emissão de carteiras é bastante complexa. Hoje, depois de alguns reajustes, como a contratação de novos funcionários, passamos a ter um número de emissões mais razoável — pontua Mascarenhas.

Benefícios sociais

A vanguarda piauense, por outro lado, pode ser atribuída a um programa piloto em que os recém-nascidos já saem da maternidade com a CIN.

Um exemplo que a secretaria almeja reproduzir pelo Brasil, visto que um dos objetivos é que a carteira acompanhe todo o ciclo de vida dos cidadãos, do nascimento até o óbito.

— Fora a questão da segurança, ela facilita a otimização das políticas públicas. Isto porque a administração já sabe que a pessoa tem direito a um benefício desde que ela nasce — afirma o secretário, e acrescenta: — É importante que as pessoas migrem quanto antes, independentemente da idade.

A CIN passa a ser obrigatória a partir de fevereiro de 2032, e pessoas com 60 anos ou mais terão a opção de não mudar o documento. Ela vai substituir definitivamente o antigo RG (Registro Geral) e tem mudanças entre as duas versões, como a troca da digital do polegar por um QR Code.

Até o momento, já foram emitidas mais de 17,3 milhões de novas Carteiras de Identidade Nacional (CINs) em todo o Brasil. Confira as listas por estados:

Por emissões

MG – 2.130.871

RS – 1.746.093

RJ – 1.497.465

SP – 1.363.241

SC – 1.320.319

Por proporção da população