O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao Ministério da Cultura (MinC), anunciou no último dia 22, por meio do Diário Oficial da União (DOU), que está em andamento a proposta de reconhecimento do grafismo indígena Huni Kuĩ, conhecido como Kene Kuĩ, como Patrimônio Cultural do Brasil. A iniciativa abriu uma consulta pública de 30 dias para que a sociedade possa se manifestar sobre o pedido de registro.

A solicitação, apresentada em 2006, conta com a assinatura de 127 representantes de comunidades e organizações indígenas do povo Huni Kuĩ. Originários da Amazônia Ocidental, na fronteira entre Brasil e Peru, os Huni Kuĩ atualmente habitam majoritariamente o Estado do Acre e o sul do Amazonas. O Acre, em especial, concentra grande parte da população dessa etnia, sendo um território de destaque para a preservação de seus conhecimentos tradicionais.

“Registrar o Kene como Patrimônio Cultural do Brasil é uma forma de garantir a proteção desse legado, valorizar os detentores dos saberes tradicionais e fomentar ações que assegurem sua continuidade cultural e histórica,” destacou a publicação.

O Kene Kuĩ é uma linguagem visual que reúne técnicas e conhecimentos materiais e imateriais, como tecelagem, pintura corporal, cestaria, cerâmica e a produção de redes e miçangas. Suas produções se destacam por padrões gráficos complexos que narram histórias e expressam a cosmologia do povo Huni Kuĩ.

Mulheres, chamadas de “aĩbu keneya” (mestras do desenho), desempenham papel central na criação e transmissão desses saberes, que se dá por meio de cânticos, rituais e práticas orais. Além disso, o processo criativo envolve a interação com os “yuxibu” (seres da floresta), que inspiram e orientam as produções.

De acordo com a CPI-Acre, o termo Huni Kuĩ significa “o próprio povo, somos nós mesmos.” Enquanto “Huni” refere-se a “homem” ou “gente,” “Kuĩ” significa “verdadeiro” ou “original.” A denominação Kaxinawa, por outro lado, foi adotada durante os contatos iniciais com outras culturas. Segundo o professor Huni Kuĩ Joaquim Paulo Adelino Kawinawá, “Kaxi” significa morcego e “nawa” é uma referência a povo.

Atualmente, o povo Huni Kuĩ conta com uma população estimada em 14 mil indígenas no Brasil, distribuídos em cinco regiões e 12 Terras Indígenas (TI) no Estado do Acre, conforme dados de 2019 da Federação do Povo Huni Kuĩ do Acre (Fephac). Além disso, há aproximadamente 2.419 indígenas dessa etnia vivendo no Peru.