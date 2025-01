Grávida, Bia Miranda aparece com cigarro “suspeito” e gera revolta

A influenciadora Bia Miranda, que foi vice-campeã de A Fazenda 14, na Record, não para de colecionar polêmicas. Depois de anunciar o término do relacionamento com o funkeiro Gato Preto, mas reatar um dia depois, ela, agora, apareceu segurando um cigarrinho muito “suspeito”. A famosa, que está grávida do seu segundo filho, causou a revolta dos internautas.

Na tarde desta terça-feira (31/12), Bia Miranda publicou uma série de stories à beira da piscina ao lado de amigos e familiares. Em um deles, a neta de Gretchen aparece sendo tatuada por um colega. Pessoas mais atentas perceberam que, enquanto o desenho é feito, a influencer segura um cigarro bem diferenciado.

Não demorou muito e o vídeo viralizou nas redes sociais, causando a fúria de internautas. “Deixa ela postar, pro Buarque ganhar a guarda total do filho”, zombou Ari Carneiro. “Gravida: Tatuando, fumando e bebendo! Bem certinha!”, criticou Clara Ariston. “Gravidez psicológica, minha cachorra também já teve”, debochou Suzane Michel.

“Deus que me perdoe, mas me dá uma revolta ver essas coisas sendo que eu toda certinha perdi meu bebê. Sei nem o que pensar sobre”, lamentou Carolina Costa. “Por isso que não julgo nada do Buarque antes de ter o Kaleb, ele mudou muito e é um paizão… (Pelo menos é o que ele demonstra ser)”, observou Andreza Eloy.

Bia Miranda está grávida de seu segundo filho. Ela já é mãe de Kaleb, de seis meses, fruto do seu relacionamento com DJ Buarque. No começo do mês, a influenciadora usou as redes sociais para exibir o ultrassom do filho de Gato Preto. “A gravidez do Kaleb eu não passei mal, não tive cabelo oleoso do jeito que está, não enjoava, mas nessa estou enjoando muito, tontura do nada”, comentou, na época.

Terminou e voltou

No dia 22 de dezembro, Bia Miranda usou as redes sociais para informar aos seguidores que ela e o funkeiro Gato Preto não estão mais juntos. A famosa, que está grávida, ficou revoltada com uma atitude do cantor e decidiu colocar um fim à relação. “Falou e me machucou”, disse. O casal, no entanto, reatou o relacionamento um dia depois.

“Eu e o Samuel não estamos mais juntos, a gente terminou”, começou Bia Miranda numa declaração postada no Instagram. “Por motivo de traição? Não. Por motivo de desrespeito? Não. Mas quando a pessoa fala coisa sem pensar, ela acaba se ferrando. Samuel bebeu e acabou falando coisa sem pensar. Dormiu e esqueceu o que tinha falado, só que eu não esqueci”, reforçou.

Segundo a ex-peoa, os dois discutiram e o funkeiro acabou falando o que não devia. “Ele bebeu duas garrafas de gim sozinho, aí ele ficou put* e veio para quarto. Perguntei o que aconteceu, o que eu fiz. Aí ele mandou eu sair de perto dele, estava muito bêbado. Eu tentando entender, perguntei: ‘O que aconteceu?’. Aí ele falou: ‘Você quer saber mesmo? Eu quero ir para rua comer put*. É isso que você quer escutar? Tá satisfeita?’. Falou e me machucou”, disse.