Gretchen mostra transformação com novo mega hair após perder cabelo

De volta ao Brasil, Gretchen deu um novo “up” no visual. A Rainha do Bumbum, de 65 anos, colocou um novo mega hair e mostrou toda a transformação nas redes sociais no último sábado (18).

Em outubro, Grechen surgiu sem a prótese capilar que usa para encobrir a calvície da parte da frente da cabeça e explicou o motivo de perder o cabelo.

“Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina (um creme alisante alternativo), aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou”, explicou ela.

Gretchen explicou que está experimentando um novo produto que ela descobriu pela internet. “Eu tinha falhas enormes na minha cabeça. E agora, já está tudo fechadinho. O meu cabelo está voltando”, disse.