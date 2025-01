Grupo BAUMINAS anuncia investimento de R$ 30 milhões no Acre com geração de 60 empregos diretos

O Grupo BAUMINAS, referência nacional em coagulantes para o tratamento de água e efluentes, confirmou a instalação de uma nova unidade industrial em Rio Branco, com investimento próprio de R$ 30 milhões.

A planta deve entrar em operação em até 12 meses, após a liberação do terreno e das licenças ambientais, gerando 60 empregos diretos e ampliando o desenvolvimento socioeconômico da região.

O estado do Acre receberá, em breve, um novo impulso no setor industrial com a chegada do Grupo BAUMINAS, uma das principais empresas brasileiras de coagulantes utilizados no tratamento de água e efluentes. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (29), a instituição anunciou o investimento de R$ 30 milhões na instalação de uma nova planta no Parque Industrial de Rio Branco.

A previsão é que as atividades comecem em até 12 meses, após a liberação da concessão do terreno e das licenças ambientais necessárias. A unidade irá gerar, inicialmente, 60 empregos diretos, com foco em promover desenvolvimento econômico e sustentabilidade na região.

O anúncio foi feito após reuniões institucionais realizadas na capital acreana, onde a empresa foi recepcionada por gestores públicos como o governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o vice-prefeito Alysson Bestene, além de secretários estaduais e municipais.

“Estamos muito felizes em trazer ao Acre um investimento tão significativo, que vai impulsionar a geração de emprego e renda para a população. Além disso, reforçamos o nosso compromisso com o meio ambiente, um pilar essencial do nosso modelo de gestão”, destacou Hamilton Fortunato, diretor comercial e estratégico da BAUMINAS.

Expansão internacional

A visita da BAUMINAS ao Acre também resultou em importantes articulações para o mercado internacional. Em parceria com a Agência de Negócios do Acre e a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, foram promovidas reuniões com o governo de Pando, na Bolívia, e representantes comerciais de Madre de Dios, no Peru.

As negociações buscam expandir o alcance da empresa para atender populações andinas com produtos de alta qualidade e suporte técnico especializado, reforçando a posição estratégica do Acre como elo para o desenvolvimento comercial na Amazônia internacional.

Com mais de 60 anos de história e 11 unidades produtivas no Brasil, o Grupo BAUMINAS se consolida como uma referência no setor, atendendo tanto o mercado público quanto o privado.

Confira a nota de agradecimento: