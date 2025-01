Homem suspeito de esfaquear mulher e envenenar filhos é preso

O homem suspeito de esfaquear a mulher na tarde desta segunda-feira (13/1) na QNP 09 de Ceilândia foi preso pela Polícia Militar. Até a última atualização desta reportagem, a vítima estava em estado estável no hospital. O criminoso foi detido horas após o crime, em Samambaia.

Os PMs foram acionados às 17h para uma ocorrência de violência doméstica e suposto envenenamento de crianças. O Correio apurou que o homem, identificado como João Paulo de Oliveira Costa Pereira, usava uma tornozeleira eletrônica e teria violado o equipamento na casa da mãe. Depois, seguiu à residência da ex-mulher.

O autor foi preso pela PM em Samambaia/F oto: Material cedido ao Correio

Na casa da ex, estavam apenas os dois filhos da vítima e do autor, de 5 e 9 anos. Quando a mulher chegou, foi surpreendida com golpes de faca. A suspeita de envenenamento das crianças ocorreu após a polícia encontrar os menores desacordados. Mãe e filhos foram conduzidos ao hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que atendeu a ocorrência, a mulher, de 29 anos, sofreu várias perfurações na região das costas, pescoço, tórax e cabeça e teve uma hemorragia intensa, que foi controlada pelos socorristas. Já as crianças foram atendidas, conscientes porém sonolentas e com vômito.