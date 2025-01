Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

O FUTURO NÃO PERDOA

Data estelar: Lua Nova em Aquário.

Teoricamente, Aquário é o signo que simboliza nossa humanidade ideal, todos unidos por laços de cooperação e solidariedade, estabelecendo sinergias de acordo com as necessidades, cientes de que a soma da união das almas e corpos é sempre maior do que o resultado matemático.

O mapa do Brasil tem seu ascendente em Aquário, de onde vem a ideia, simbólica também, de que aqui seja o país do futuro, e essa é a pura verdade, porque aqui tem uma concentração de boas pessoas que não se encontra em outros lugares do planeta.

O futuro não perdoa e nossa humanidade, apesar dos retrocessos temporários, continua construindo uma civilização de boas pessoas, e Brasil é o berço da necessária miscigenação que os tecnocratas detestam, mas que o mundo espiritual promove e protege.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A interlocução é fundamental, mesmo que haja coisas duras para serem ditas e ouvidas. A interlocução é fundamental porque faz com que as pessoas se sintam valorizadas e, como resultado, fiquem muito bem dispostas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Use seu discernimento para reconhecer qual seria a atitude certa para enfrentar os acontecimentos, e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Sem discernimento, você corre o risco de se precipitar e errar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O tempo de radicalismo está à caminho, mas precisa ser administrado com sabedoria, porque por enquanto seria melhor continuar preservando as coisas como estão do que se precipitar em chutar o balde. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Qualquer tipo de alegria vale a pena, desde que não dependa do sofrimento alheio, o que seria bastante perverso. A alegria, quando verdadeira, contagia a todas as pessoas com que entra em contato. Essa é a prova.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas boas existem, mas não ganham destaque nas notícias nem tampouco são percebidas tão claramente quanto as pessoas que se dedicam a intoxicar o mundo com maldade. Mantenha sua mente atenta, pessoas boas existem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazendo a coisa certa você colherá frutos deliciosos nesta parte do caminho, e dessa vez não será difícil reconhecer o que seria fazer a coisa certa, porque o cardápio de possibilidades convergiu em poucas alternativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A generosidade nem sempre compensa de imediato, mas como é um sentimento do coração teria de ser desempenhada com o maior desapego possível pelos resultados, e a alma humana ainda não está preparada para isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Desde que suas intenções sejam livres de vieses negativos, você obterá sucesso em seus empreendimentos. É importante que suas intenções sejam as melhores possíveis, isto é, que beneficiem não apenas a si.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas as palavras são mágicas e perfeitas, porque evocam sentimentos e atualizam imagens de situações distantes. Tenha isso em mente para escolher bem as palavras que utilizar nesta parte do caminho. Importante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você tem algum plano concreto, este é o melhor momento possível para o colocar em marcha, sob os auspícios do céu e da sua boa vontade, porque ela não pode faltar em momento algum. O céu ajuda a quem se ajuda.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que sua alma continue inserida num cenário de alta complexidade, rodeada de pessoas de diversos tipos e intenções, mantenha seu coração puro, isto é, preserve a sinceridade a respeito do que pretende obter.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem sempre surgem boas oportunidades das coisas ruins, mas agora é o caso de você fazer das tripas coração e não se demorar naqueles sentimentos que derrubam sua alma, e seguir em frente com suas pretensões.