Ibama embarga quase 30 mil hectares de floresta no Acre para evitar invasões

Uma área de 29,9 mil hectares foi embargada pela Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na Floresta Estadual do Rio Gregório, localizada em Tarauacá.

A decisão, assinada pela superintendente Melissa de Oliveira Machado, visa impedir a ocupação ilegal da floresta pública e os danos causados ao meio ambiente.

O embargo só será suspenso se for comprovada a “a regularidade ambiental da atividade desenvolvida na área a ser desembargada”.

“Sempre que caracterizada a responsabilidade individual pela infração ambiental, essa será apurada em processo administrativo próprio, sendo lavrado novo embargo, desmembrando-o do embargo geral preventivo”, finaliza a decisão.

Mais sobre a reserva

A Floresta Estadual Rio Gregório, situado no município de Tarauacá, no Estado do Acre, possui área de aproximadamente 215 mil hectares. Criada pelo Decreto no 9718, de 09 de março de 2004, tem por objetivos a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais através da utilização racional e a pesquisa científica.

A FES possui Plano de Manejo e Conselho Gestor, mais precisamente Conselho Consultivo, aprovados em 2008, juntamente com seu Regimento Interno.

A Unidade de Conservação é gerida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA-AC).

