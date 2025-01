Idoso é encontrado sem vida em sua residência no Segundo Distrito de Rio Branco

Um idoso, que ainda não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (15), em sua própria casa, localizada na Travessa do Pescador, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, os vizinhos perceberam a ausência do homem no decorrer do dia e então resolveram verificar em sua residência, se deparando com ele já sem vida.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e foi até o local para fazer a remoção do corpo, que passará por exames que determinarão a causa do óbito. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias que poderiam ter levado à morte do idoso.

Mais informações serão divulgadas em breve.