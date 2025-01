Idoso morre soterrado após desbarrancamento no interior do Acre; adolescente ficou ferida

Na noite de quinta-feira (2), um deslizamento de terra causado pelas intensas chuvas provocou uma tragédia em Cruzeiro do Sul. O incidente ocorreu na Avenida São Paulo e resultou na morte de um idoso de 90 anos, que foi soterrado em sua residência.

Uma adolescente de 14 anos também ficou ferida durante o desbarrancamento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe precisou realizar um trabalho minucioso para resgatar as vítimas, já que a massa de terra que se desprendeu do barranco invadiu completamente o imóvel. Para acessar os dois soterrados, foi necessário derrubar uma das paredes da casa, o que permitiu a retirada do idoso, mas, infelizmente, ele já estava sem vida. A jovem, por sua vez, foi resgatada com ferimentos e encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernom, relatou que a chuva começou por volta das 15 horas e causou uma movimentação no solo que resultou no deslizamento. “A água acumulada provocou o desbarrancamento, que acabou atingindo a residência. Além do idoso, a jovem foi a outra vítima do ocorrido. Ela teve algumas lesões, mas não corre risco de morte”, explicou o comandante.

Além dessa ocorrência, o capitão mencionou que o mau tempo também gerou outras situações de risco na cidade. Até o momento, as equipes de resgate já atenderam três incidentes relacionados às fortes chuvas, incluindo alagamentos e outro deslizamento de terra.