Incêndio avança em Los Angeles e força mais pessoas a sair, mesmo com trégua momentânea dos ventos

LOS ANGELES – O maior dos seis incêndios ativos na região de Los Angeles, o Palisades, mudou de direção, se aproximando de uma área densamente povoada na manhã deste sábado, 11, forçando mais pessoas a deixarem suas casas. Isso reduz as esperanças de que uma breve redução na velocidade dos ventos pudesse ajudar os bombeiros a conter o fogo.

Os incêndios florestais que deixaram ao menos 11 mortos estão entre os mais destrutivos da história de Los Angeles. O fogo avançou ao longo da noite, devorando a vegetação ressecada, mesmo com a redução da velocidade do vento, que deve ganhar força novamente ao longo do dia. Os bombeiros ainda devem enfrentar condições difíceis durante a semana. “É possível que haja rajadas de mais de 96 km por hora no incêndio”, alertou o meteorologista Rich Thompson, embora tenha acrescentado que esses ventos não seriam “nem de longe tão fortes quanto o que vimos quando o fogo começou”.

Incêndio Palisades ganha combustível com vegetação seca e avança em Los Angeles. Foto: Eric Thayer/Associated Press

O Serviço Nacional de Meteorologia, espera que o alívio das condições climáticas ocorra até a quinta-feira, com a possibilidade de chuva e ventos mais fracos no fim da próxima semana.

Mesmo quando o vento perdeu força por um breve período, a vegetação seca e o terreno íngreme deram combustível para o fogo. As chuvas que normalmente caem no outono e início do inverno (no Hemisfério Norte) não vieram, o que deixou a mata mais propensa a queimar. “Um componente importante é que o combustível (a vegetação) está excepcionalmente seco”, disse Dave Gomberg, do Serviço Nacional de Meteorologia.

Por isso, o feito das fortes rajadas dos últimos dias foi particularmente dramático. Os ventos atingiram 145 km/h na quarta-feira e perderam força na sexta, chegando a 24 km/h, antes de ganhar força novamente neste sábado.

Apenas 8% do Palisades, que devastou trechos entre Santa Monica e Malibu desde que teve início na terça-feira, foi contido. Só esse incêndio destruiu 85 km² e foi responsável por cinco do total de 11 mortos. Com muitas pessoas ainda desaparecidas, autoridades alertam que o número de vítimas pode ser ainda maior.

Bombeiros enfrentam condições climáticas difíceis em Los Angeles. Foto: Etienne Laurent/Associated Press

No momento em que os bombeiros contavam com a trégua, contudo, uma mudança no padrão dos ventos empurrou o Palisades para o leste, aproximando o incêndio de uma área povoada, onde foram emitidas novas ordens para que as pessoas se retirem. A Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) disse que os alunos devem permanecer vigilantes e se preparar, caso o alerta seja estendido ao campus.

Além do Palisades, os bombeiros lutam contra mais cinco incêndios, que queimaram 37 mil acres — uma área maior que San Francisco. Ao todo, 13 milhões de pessoas atingidas agora terão de refazer suas vidas.

Dezenas de moradores voltaram aos bairros de Los Angeles por onde o fogo passou para ver o que sobrou. Bridget Berg estava no trabalho e viu pela televisão a casa onde viveu por 16 anos em Altadena ser queimada. Ela voltou dois dias depois “só para tornar isso real”. Seus filhos tentavam recuperar alguma lembrança de família em meio às cinzas. “Está tudo bem. Está tudo bem”, dizia Bridget. “Não é como se nós tivéssemos perdido nossa casa — todos perderam suas casas.”

Maral Nazarian saiu de casa de moletom, achando que voltaria. Agora, se ressente pensando que poderia ter salvado documentos importantes e desenhos das filhas. Quando voltou, tudo estava destruído.

Incêndios reduziram casas a ruínas em Los Angeles. Foto: Eric Thayer/Associated Press

Moradores volta às casas destruídas por incêndios. Foto: John Locher/Associated Press

“O irmão do meu marido perdeu a casa. Nós perdemos a nossa casa. O parceiro do meu marido perdeu a casa”, ela disse na quinta-feira. “Ninguém tem uma casa.”