Mariana precisou remover a parte inferior dos lábios, após um procedimento de preenchimento labial, feito há cinco anos, dar errado. Na ocasião, a profissional responsável utilizou o PMMA sem o consentimento da cliente, o que gerou uma inflamação.

Um resgate da autoestima

Ao Metrópoles, Mariana comenta que, aos poucos, tem retomado a autoconfiança. Ela exemplifica que, hoje, já consegue sair sem máscara facial e busca retomar a vida social, uma vez que parou de sair em junho de 2021.

“Tenho como aliada a maquiagem, onde me sinto melhor, tentando retomar a autoestima, e também ganhei a transformação no cabelo”, detalha.

Procedimento com PMMA

Ao Metrópoles, a influenciadora afirma que “a reconstrução labial foi devido à perda do lábio causada pelo preenchimento com PMMA, uma vez que fui informada de que seria ácido hialurônico. Eu fui enganada”.

A reconstrução labial de Mariana foi dividida em duas etapas. Na primeira, “foi feita a rotação do lábio inferior para o superior, criando o meio e abrindo o sorriso”, detalha. Ela ficou com a boca totalmente costurada e só podia se alimentar de líquidos por uma pequena abertura no canto.

“A segunda etapa foi a criação da lateral do lábio superior com a lateral da língua”, acrescenta. O profissional responsável pelo procedimento precisou “recriar” os dois lábios e a língua da influenciadora.

Agora, a próxima etapa é a reparação estética, que, segundo a Mariana, será realizada por um dermatologista de São José do Rio Preto, em São Paulo. “Onde faremos melhorias da cicatriz, fibrose e o volume com o preenchimento de ácido hialurônico”, explica.

A influenciadora complementa que o último passo será a micropigmentação labial, para dar o contorno final da boca e poder usar o batom. “Vejo vídeos após tudo isso e me sinto aos poucos mais bonita e compartilho o processo com meus seguidores”.