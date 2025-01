INSS vai retomar a prova de vida em 2025? Órgão esclarece

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) esclareceu que a prova de vida, exigência anual para manutenção de benefícios previdenciários, nunca foi suspensa, desmentindo boatos que circulam nas redes sociais.

O procedimento passou a ser feito automaticamente desde janeiro de 2023, por meio de cruzamento de dados em bases governamentais, eliminando a obrigatoriedade de deslocamento de beneficiários a bancos ou agências do INSS.

De acordo com o INSS, 34,6 milhões de pessoas, das 36,9 milhões elegíveis, tiveram sua prova de vida confirmada automaticamente até dezembro de 2023. Isso ocorreu por meio do monitoramento de interações do beneficiário com serviços públicos e privados, como saques bancários com biometria, atualizações no Cadastro Único (CadÚnico) e acessos ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, disse em nota divulgada que não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. “A responsabilidade pela comprovação de vida é do INSS, que realiza batimentos de dados em parcerias com bases governamentais.”

Golpes e alertas aos beneficiários

Desde 2024, o INSS tem registrado tentativas de golpe envolvendo a prova de vida. Golpistas se apresentam como servidores da autarquia para arrecadar documentos ou realizar o procedimento na casa do beneficiário.

O INSS alerta que:

Não realiza visitas domiciliares para comprovação de vida;

Não envia mensagens por SMS solicitando informações ou com números de contato;

O cidadão deve sempre confirmar interações por canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

Formas de comprovação de vida

A comprovação de vida pode ser feita por diferentes interações com sistemas e serviços, como:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro;

Realização de empréstimo consignado ou saque com biometria em bancos;

Atualizações no CadÚnico feitas pelo responsável familiar;

Atendimento presencial ou telemedicina para perícia médica.

Beneficiários podem consultar a data da última prova de vida pelo Meu INSS ou na Central 135.

Mudanças no calendário

Desde março de 2024, o prazo para comprovação de vida é de 10 meses após a última atualização registrada, e não mais no mês de aniversário. Este marco permite maior flexibilidade e segurança no processo.

Beneficiários devem manter seus dados atualizados no Meu INSS e, em caso de irregularidades ou suspeitas, buscar atendimento nos canais oficiais do órgão.