Instagram mudou o feed? App agora exibe posts do perfil na vertical; entenda

O feed do Instagram mudou para alguns usuários nesta semana, e agora exibe postagens em formato vertical dentro dos perfis, com imagens e vídeos retangulares. A mudança, em testes desde o ano passado, e esperada para o ano de 2025, chegou aos usuários com uma nova atualização do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Segundo Adam Mosseri, chefe da rede social, a alteração no modo de exibição dos conteúdos visa evitar que as mídias precisem ser editadas para se adaptar ao formato quadrado. Além da verticalização do feed do perfil, outras mudanças foram implementadas, como a nova posição do nome do usuário na página.

Em nota ao TechTudo, um porta-voz da Meta confirmou a alteração e disse que o objetivo é melhorar a aparência do app. “Estamos atualizando o perfil do Instagram para tornar o visual mais limpo e simples. As postagens em grade de perfil agora serão verticais em vez de quadradas. Queremos dar às pessoas controle sobre como suas publicações aparecem na grade, por isso estamos introduzindo uma nova ferramenta de edição para que as pessoas possam ajustar as imagens no perfil para o novo tamanho”, diz a nota. A seguir, confira o que muda no feed do Instagram e veja a repercussão nas redes sociais.

Instagram mudou o feed do perfil: como ficou o app?

Usuários que atualizaram o Instagram para a versão mais recente do aplicativo já podem notar mudanças na exibição de conteúdo. As alterações mais importantes estão no perfil. Além de as fotos agora serem exibidas em formato retangular, o nome do usuário, que antes aparecia abaixo da foto, foi reposicionado e agora ocupa o topo da página.

Verticalização do feed já está disponível no Instagram — Foto: Reprodução/TechTudo

Já a aba “Explorar” ainda não sofreu alterações — pelo menos por enquanto. Em testes do TechTudo no app para iPhone, os conteúdos exibidos nesta seção permanecem no formato quadrado, com exceção dos Reels.

Aba “Explorar” ainda exibe conteúdo no formato quadrado — Foto: Reprodução/TechTudo

Verticalização do feed do Instagram já era esperada

A mudança no feed não foi uma surpresa. Em agosto de 2024, a Meta começou a testar o formato vertical, alinhado a tendências observadas nos conteúdos postados na plataforma. Na época, Adam Mosseri, chefe do Instagram, explicou a decisão: “a grande maioria do que é carregado no Instagram hoje é vertical. É 4:3 em uma foto ou 9:16 em um vídeo, e cortá-lo para o quadrado é bem brutal”, disse Mosseri.

Feed do Instagram mudou e usuários reagem

comentários:Uma internauta disse que o Instagram agora parece o TikTok.

Outra usuária escreveu ter odiado a novidade da rede social.

O habitual bom humor também esteve presente nas reações. Um perfil publicou que “aconteceu uma coisa horrível” quando percebeu a mudança.

Com informações de The Verge