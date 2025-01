Isabel Veloso se declara ao primeiro filho: “Renasci quando você nasceu”

A influenciadora Isabel Veloso, 18, se declarou ao primeiro filho, Arthur, ao publicar nesta quarta-feira (1), uma foto do pezinho do bebê, que nasceu prematuro no último domingo (29).

Com câncer, ela ressaltou o quanto sonhava em se tornar mãe. “Não me importo em ficar horas em pé depois de uma cesárea para olhar seus olhinhos. Não me importo em sentir dor para te dar mamazinho ou de ter todas as minhas roupas molhadas de leite. Também não me importo em que doa meus braços para segurar você por horas no colo ou que você demore pra pegar no sono”, iniciou.

“Nunca vou negar um colinho para você, mesmo que seja na madrugada em que eu mais estiver cansada. Jamais vai ser um fardo fazer as coisas pra você, porque sempre foi um sonho. Meu coração é todo seu, ele bate por você. Eu sou fascinada pelo seu rostinho e ficaria por milhões de minutos te admirando”, acrescentou a influenciadora.

Isabel ainda escreveu: “Seu cheirinho é o cheiro mais doce que já senti na minha vida. Eu renasci quando te encostei pela primeira vez. Eu juro que pude sentir cada parte do meu corpo se regenerando quando ouvi seu chorinho. Eu renasci quando você nasceu, você é o meu sentido de tudo”.

“Eu estou finalmente experimentando do amor de Deus. Eu te amo, meu Tutu”, concluiu Isabel Veloso.

O parto de Isabel precisou ser antecipado pelo avanço de seu câncer — um linfoma de Hodgkin — que não respondeu aos tratamentos feitos ainda durante a gestação da mamãe de primeira viagem. O bebê veio ao mundo no último domingo (29).

A jovem descobriu a doença aos 15 anos, mas havia parado de se tratar, se tornando paciente terminal e, depois, paliativa. No entanto, em outubro de 2024, Isabel retomou o tratamento aos cinco meses de gestação, após descobrir que seu linfoma havia voltado a crescer.

