Jairo Cassiano representa o senador Alan Rick na I Conferência do Meio Ambiente em Porto Acre

O ex-prefeito de Sena Madureira e assessor parlamentar, Jairo Cassiano, participou nesta sexta-feira (17) da I Conferência do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Porto Acre, com o tema “Emergência climática: O desafio da transformação ecológica”. Na ocasião, ele representou o senador Alan Rick (UB).

Jairo foi recebido pelo prefeito Máximo Costa e equipe e pode dar a sua parcela de contribuição em torno desse tema tão importante para a comunidade em geral. “Foi com muita honra que participei dessa I Conferência do Meio Ambiente em Porto Acre. Representei, na ocasião, o senador Alan Rick que tem se destacado no seu trabalho em promover políticas públicas sobre esse tema. Parabenizo toda a comissão organizadora e agradeço o convite e recepção do prefeito Máximo Costa”, comentou.

Ele também lembrou que o senador Alan Rick vem lutando incansavelmente para a implantação de aterros sanitários nas cidades do Acre.

“A meta é eliminar os lixões a céu aberto, garantido a destinação adequada dos resíduos sólidos e, por consequência, uma melhor qualidade de vida para a população. Hoje, somente Rio Branco tem aterro sanitário. Os demais municípios também precisam acompanhar esse avanço”, frisou.

No ano passado, por articulação do senador Alan Rick, esteve no Acre o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, tratando justamente sobre temas ligados ao meio ambiente e focando o modelo de gestão implementado no Estado do Amapá, onde ele foi governador.

“Precisamos sempre evidenciar esse tema para que os benefícios possam atingir o presente e as futuras gerações”, finalizou Jairo.