Jandesson e Gabriel recebem sondagens do São Bernardo

A diretoria do Rio Branco recebeu uma sondagem do São Bernardo Futebol Clube pelo goleiro Jandesson e do volante Gabriel. Os dois atletas disputaram a Copa São Paulo pelo Estrelão e foram bem avaliados pelos dirigentes paulistas.

“Estamos definindo os valores da negociação e essa foi uma sondagem importante. Os dois atletas ainda estão em São Paulo e a nossa intenção é definir a situação dos dois atletas”, comentou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Existe interesse

Outros atletas do Rio Branco foram bem avaliados na competição, mas a diretoria espera propostas para poder abrir negociações.

“Sabíamos da qualidade do nosso elenco. Fizemos bons jogos contra Santo André e Corinthians e isso valorizou os atletas”, afirmou o presidente.