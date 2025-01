Jogador baleado por pisar em pé de traficante tem morte cerebral

Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, teve morte cerebral após ser baleado na cabeça por pisar no pé de um traficante em Queimados, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada nesta terça-feira (3/1) pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

O jovem, jogador de futebol amador, foi atingido após um desentendimento com um traficante da região.

De acordo com informações da polícia, o suspeito é um traficante conhecido como De Ferro, que teria se irritado ao ter o pé pisado pela vítima. Testemunhas relataram que o criminoso ordenou a Kauan que pedisse desculpas, mas o jovem, nervoso, não atendeu à ordem.

Kauan teve a morte cerebral confirmada na noite de quinta-feira (2/1). A família compareceu ao hospital, mas só foi informada na manhã de sexta-feira (3/1).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que diligências estão sendo realizadas para “apurar a autoria do crime”.

De acordo com O São Gonçalo, parceiro do Metrópoles, por meio das redes sociais, a família do jovem fez um apelo por doações de sangue. Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, Kauan estava internado no CTI do hospital, com estado de saúde considerado gravíssimo.

Amigos e familiares contaram que Kauan era apaixonado por futebol e atuava como goleiro em partidas amadoras.