Jovem com nota para entrar em 86 faculdades pelo Enem em Medicina tem dois diplomas: ‘Sempre fui muito estudiosa’

Maria Clara Lopes Rolim, de 27 anos, foi aprovada pelo Enem no curso mais concorrido: Medicina. E não foi apenas ‘uma’ conquista, a jovem passou em 86 faculdades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). No entanto, ser médica nem sempre foi o sonho de Maria.

Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Maria sempre sonhou em ser atriz e se formou artes cênicas em 2015, quando mudou para o Rio de Janeiro aos 17 anos. Ela concluiu o curso em 2017 na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

Seis meses da mudança para a capital carioca, Maria decidiu iniciar o curso de Relações Internacionais, quando passou na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A jovem começou também em 2015 — ao mesmo tempo do teatro — e concluiu em 2019.

No entanto o Trabalho de Conclusão de Curso, o famoso TCC só foi entregue durante a pandemia. ‘Atrasei a entrega do meu TCC para o primeiro semestre de 2020, em julho, época de pandemia e já estava tudo em lockdown’, contou à Itatiaia.

O TCC de Maria já dava um ‘spoiler’ que não iria parar com dois diplomas na mão.

‘O meu TCC foi sobre Governança da Saúde Global, onde tive contato com vários temas da área da saúde, artigos científicos e isso tudo despertou meu interesse pela medicina’, disse Maria.

Com a pandemia e isolada, Maria começou a refletir sobre o seu futuro, sua carreira.

‘Tive medo da instabilidade que a arte me dava e também sem perspectivas de seguir uma carreira em RI. Foi então que conversei com meus pais sobre uma transição de carreira e eles me apoiaram instantaneamente! Foi incrível, meus pais são tudo pra mim, eles que tornaram isso possível’. Maria Clara Lopes Rolim à Itatiaia

Estudar para Medicina

Foi então que iniciou o processo de vestibulanda de medicina em 2021. Maria começou estudando sozinha. Mas em 2022 se matriculou em um cursinho na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, chamado Hexag, que é específico para medicina, lá Maria ficou até 2024.

‘Após três anos de cursinho consegui minha aprovação!’, contou Maria.

Além do cursinho, Maria também destaca a ajuda que teve com uma mentoria, para organizar o plano de estudo, rotina e definir prioridade.

‘Com a mentoria da Evolving, esse acompanhamento pra mim foi o diferencial, ter as ferramentas que potencializam e organizam meus estudos e ao mesmo tempo me dão mais autonomia, isso me impulsionou a desenvolver um auto conhecimento tão valioso que me permitiu tornar o meu tempo muito mais produtivo graças a um estudo personalizado e atualizado de acordo com as minhas dificuldades’, relatou à reportagem.

Veja qual foi a nota no Enem

Que o desempenho de Maria foi ótimo não é novidade, já que a jovem obteve nota suficiente para passar em quase todas as faculdades públicas de Medicina no Brasil, pelo SISU. Ela teve aprovação em 86 das 88 universidades com vaga para ampla concorrência.

Maria acertou no Enem:

41 questões de ciências humanas;

41 de ciências da natureza;

41 matemática;

960 na redação.

Sendo assim, obteve a média simples TRI de 817,38.

Maria Clara vai estudar na UFRJ, onde já cursou RI. ‘Amei a universidade, as pessoas, os professores, então acabei me apegando a essa instituição! Por isso sempre foi minha primeira opção’, contou à Itatiaia sobre sua escolha.

Os outros cursos ajudaram na aprovação em Medicina?

Apesar de ter descobrir sua carreira dos sonhos após 10 anos, Maria não se arrepende das suas formações, aliás ela pensa que só ajudou.

‘Acredito que o fato de já ter feito faculdade me proporcionou entender melhor como lidar com demandas, trabalhos e provas mais complexas, de modo que, quando fui fazer cursinho e tive que estudar todo o conteúdo de ensino médio e, diariamente, estudar de forma independente, muitas vezes me virando sozinha, eu já sabia como me portar’, contou sobre as vantagens dos estudos.

Sobre a contribuição da arte — com a formação em artes cênicas — Maria acredita que foi essencial para a comunicação.

‘A arte também influenciou muito minha participação nas aulas, sempre respondi as perguntas, participei de forma ativa, nunca tive vergonha de falar em sala de aula, fazer perguntas e até mesmo de fazer brincadeiras e descontrair um pouco, pois, nem só de livros vive um vestibulando’, brincou a jovem.

‘Eu só sou a Maria Clara de hoje graças a toda essa trajetória de aprendizado de dedicação. Desenvolvi características acadêmicas e uma disciplina que foram essenciais para eu conseguir ser aprovada em um dos cursos mais concorridos do país, que é Medicina’, concluiu.

Dicas para prestar vestibular em Medicina

Como estudante e anos de vestibulanda, Maria deixa algumas dicas para quem quer cursar Medicina: