E ai pessoal, como vocês estão, hein? Todos vivos depois das festas de fim de ano? Semana passada não tivemos giro cultural pelo bem da saúde de vocês. Às vezes, um descanso pode ser bom! Mas essa semana o ContilNet já está de volta trazendo as melhores opções para você se divertir no fim de semana!

Quinta-feira

O ano começa daquele jeito, sofrendo por não ter passado o fim de ano com o namoradinho ou namoradinha que você tanto queria. O que te restou foi abraçar o litrão e aproveitar a sofrência. Para isso, o Brazin já começa o ano com um especial sertanejo sofrência para você lembrar que o ano é novo, mas a tristeza é a mesma.

E pra espantar a energia ruim, o Studio segue aquele velho ditado que diz “quem canta os males espanta” e já abre na quinta-feira o seu tradicional karaokê. Já aprendeu a cantar aquela do Raúl para quando algum engraçadinho pedir na noite? Se sim, essa é a sua oportunidade de sair o chuveiro e ganhar os holofotes!

Sexta-feira

Bora para o primeiro sextou do ano? Mas calma lá, antes de falar dos barzinhos e rolês de sempre eu tenho uma recomendação artística pra essa noite (a gente gosta de uma farra, mas o Giro do ContilNet também é cultura!). A Usina de Arte vai estar com uma apresentação gratuita de dança do ventre! Bora lá conferir!



Voltando a programação normal, a banda Fire Angel fará uma apresentação especial, relembrando clássicos do metal lá no Studio, como Iron Maiden, Helloween, Megadeth, entre outras bandas famosas!

A Cachaçaria Rio Branco aparece mais uma vez por aqui, sendo a opção de sexta-feira para os pagodeiros de plantão, que não precisam de uma desculpa para sair de casa e curtir sua cervejinha gelada com um pagodão de fundo.

A Confraria traz nesta semana o premiado Dito Bruzugu (sabia que ele ganhou um concurso nacional essas semanas atrás?), o melhor do acústico internacional. E fica a dica, é uma ótima pedida pra você que está procurando um lugar para aquele date viu?

Se já tá com vontade de pegar aquela primeira baladinha do ano os seus problemas acabaram, porque a Moon tá chegando para resolver! Sexta-feira vai ter o Santo Baile para todo mundo começar o ano de 2025 abençoado.

Sábado

O sabadão começa a todo vapor para aqueles que tomaram um pé na bunda ou estão passando por aquela desilusão amorosa de começo de ano (quem nunca, né?!?!). A Moon já deu o recado, Cancela o Amor e Libera o Whisky!

O Bar Piscina da AABB também já começa os trabalhos no ano de 2025, anunciando a nova temporada do Me Leva Pro Pagode, contando com a atração nacional Souza. Além disso, outros três artistas locais também vão animar quem estiver por lá!

Se na verdade a procura é por um rolê um pouco mais tranquilo, a Confraria é a pedida, trazendo o especial da banda que ninguém odeia, Coldplay! O que a banda tem de hit alguns artistas não tem de músicas lançadas, bora lá aproveitar?

E ai, onde eu te encontro essa semana?