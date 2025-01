Locais de prova do concurso TJ RO estão disponíveis para consulta

As provas do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) serão aplicadas no próximo domingo (2/2), e os locais de prova já podem ser consultados!

O Instituto Consulplan, banca organizadora do certame, liberou a consulta aos locais de prova na segunda-feira (27/1).

Para conferir a localidade, é preciso entrar no site da banca organizadora e inserir o seu CPF, para assim gerar o seu cartão de convocação com todas as informações.

De acordo com o Tribunal, foi registrado um recorde histórico de inscrições, com 50.325 candidatos registrados e um total de 57.692 inscrições distribuídas entre as oportunidades ofertadas.

Panorama do concurso TJ RO

O concurso TJ RO oferta 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O salário inicial é de até R$ 17.132,48.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Técnico Judiciário (nível médio)

10 vagas

Analista Judiciário (nível superior)

Administrador Total de Vagas : 1 + Cadastro Reserva (CR)

Analista de Sistemas Total de Vagas : 1 + Cadastro Reserva (CR)

Arqueologista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Assistente Social Total de Vagas : 1 + Cadastro Reserva (CR)

Biblioteconomista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Contador Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Economista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Enfermeiro Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Engenheiro Civil Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Engenheiro Eletricista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Engenheiro Eletrônico Total de Vagas : 1 + Cadastro Reserva (CR)

Estatístico Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Fisioterapeuta Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Fonoaudiólogo Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Historiador Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Jornalista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Matemático Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Médico Cardiologista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Médico Clínico Geral Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Médico do Trabalho Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Médico Pediatra Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Médico Psiquiatra Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Nutricionista Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Oficial de Justiça Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Pedagogo Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)

Psicólogo Total de Vagas : 1 + Cadastro Reserva (CR)

Publicitário Total de Vagas : Cadastro Reserva (CR)



Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia e turno da prova objetiva. Para Analista, será cobrada a realização de uma questão discursiva, para todas as especialidades do cargo, versando sobre estudo de caso acerca de tema de conhecimentos específicos.

Para Técnico Judiciário, os candidatos devem elaborar uma dissertação, versando sobre tema da atualidade.

As provas objetivas e discursiva serão realizadas na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho) e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, no dia 2 de fevereiro de 2025, nos seguintes períodos:

No período da MANHÃ: para os cargos de Analista Judiciário, todas as especialidades;

No período da TARDE: para o cargo de Técnico Judiciário.

Resumo do concurso TJ RO