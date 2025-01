LTA Sul 2025: Disamis admite prejuízo com saídas, mas vê adaptação rápida

Único jogador remanescente do time vice-campeão do 2º Split do CBLOL 2024, o caçador Pedro “Disamis” admite que uma parte do trabalho do primeiro ano do treinador Christopher “SeeEl” na Vivo Keyd Stars tenha sido perdido, mas acredita que os novos integrantes, contratados para a LTA Sul 2025, irão se adaptar rapidamente.